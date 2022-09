La Samp in mani qatariote? C’è la proposta di Al Thani (Di lunedì 19 settembre 2022) La mail di conferma firmata da un mediatore svizzero che ‘certifica’ una nota di Khalid Faleh al Thani, membro della famiglia regnante del Qatar, nella quale si manifesta l’intenzione “dello sceicco” di acquistare la Sampdoria è arrivata oggi con la firma di Mehdi Hani, rappresentante della società MH Partners che ha sede in rue du L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 19 settembre 2022) La mail di conferma firmata da un mediatore svizzero che ‘certifica’ una nota di Khalid Faleh al, membro della famiglia regnante del Qatar, nella quale sifesta l’intenzione “dello sceicco” di acquistare ladoria è arrivata oggi con la firma di Mehdi Hani, rappresentante della società MH Partners che ha sede in rue du L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

