Iannicelli: “Napoli favorita per lo scudetto. De Laurentiis perfetto” (Di lunedì 19 settembre 2022) Il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato ai microfoni di Canale 21 di Milan-Napoli, sfida vinta dagli azzurri a San Siro. “È vero che siamo ad inizio campionato e sono state giocate solo sette giornata di Serie A. Ma sono convinto che in questa stagione lo scudetto sarà una sfida diretta tra Milan e Napoli. Anche ad inizio stagione si può fare questa valutazione e proprio gli azzurri ed i rossoneri si stanno giocando lo scudetto“. L’autogol del tifoso milanista: “Il Napoli vince solo con le squadre scarse” – VIDEO Il giornalista poi aggiunge: “Milan e Napoli hanno gestito al meglio le vicende economiche e societarie e stanno facendo molto bene. In particolare il Napoli in qualche modo è stato ispirato dall’esempio virtuoso del Milan. Va dato atto a ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 19 settembre 2022) Il giornalista Peppeha parlato ai microfoni di Canale 21 di Milan-, sfida vinta dagli azzurri a San Siro. “È vero che siamo ad inizio campionato e sono state giocate solo sette giornata di Serie A. Ma sono convinto che in questa stagione losarà una sfida diretta tra Milan e. Anche ad inizio stagione si può fare questa valutazione e proprio gli azzurri ed i rossoneri si stanno giocando lo“. L’autogol del tifoso milanista: “Ilvince solo con le squadre scarse” – VIDEO Il giornalista poi aggiunge: “Milan ehanno gestito al meglio le vicende economiche e societarie e stanno facendo molto bene. In particolare ilin qualche modo è stato ispirato dall’esempio virtuoso del Milan. Va dato atto a ...

