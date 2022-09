Gianluca Vialli | a lui il premio “Un cuore da Leone”

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 settembre 2022) E’ stato assegnato ailInternazionale “Unda“, istituito da Stelle nello Sport e Ussi con il patrocinio di Aips, Coni e Cip per ricordare la figura di Gian Luigi Corti, storico giornalista sportivo e dirigente azzurro. Consegnato nell’aula del centro Tecnico Figc di Coverciano al Capodelegazione della Nazionale italiana di calcio da Michele Corti e Gianfranco Coppola. Quest’ultimo ha dichiarato in merito a: “E’ un Campione in campo e un fuoriclasse nella vita. E’ un esempio di coraggio, dignità e forza d’animo. Dovrebbe essere uno stimolo per tutti noi, per capire come affrontare le sfide che la vita ci pone davanti. Oltre ad essere un grande calciatore, si è fatto apprezzare come opinionista: lucido, garbato e mai sdolcinato. Oggi nel ruolo ...