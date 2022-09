Giampaolo in bilico, i possibili sostituti sulla panchina della Sampdoria (Di lunedì 19 settembre 2022) La Sampdoria si è resa protagonista di un avvio di stagione pessimo, valso soltanto due punti e l’ultimo posto in classifica. Nell’occhio del ciclone è finito l’allenatore Marco Giampaolo, tornato a guidare la panchina blucerchiata con grandi aspettative, ma che ora è in evidente difficoltà. L’allenatore sembra aver perso il controllo della situazione e la prova opaca offerta contro lo Spezia nell’ultima giornata di campionato ne è la prova inconfutabile. Il solo Sabiri continua ad offrire prestazioni di livello, mentre gli altri giocatori faticano a seguire i dettami del tecnico, concedendo spesso e volentieri ampi spazi agli avversari per colpire la porta di Audero. Sampdoria GiampaoloNonostante i pareggi ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 19 settembre 2022) Lasi è resa protagonista di un avvio di stagione pessimo, valso soltanto due punti e l’ultimo posto in classifica. Nell’occhio del ciclone è finito l’allenatore Marco, tornato a guidare lablucerchiata con grandi aspettative, ma che ora è in evidente difficoltà. L’allenatore sembra aver perso il controllosituazione e la prova opaca offerta contro lo Spezia nell’ultima giornata di campionato ne è la prova inconfutabile. Il solo Sabiri continua ad offrire prestazioni di livello, mentre gli altri giocatori faticano a seguire i dettami del tecnico, concedendo spesso e volentieri ampi spazi agli avversari per colpire la porta di Audero.Nonostante i pareggi ...

InterJZ4Lamezia : Sampdoria, Giampaolo in bilico: tra le ipotesi ritorna anche il nome di Dejan Stankovic - FcInterNewsit : Sampdoria, Giampaolo in bilico: tra le ipotesi ritorna anche il nome di Dejan Stankovic - massidanu : #Allegri #Inzaghi #giampaolo Sono in bilico senza fumare le Lucky Strike #19settembre - infoitsport : Giampaolo in bilico, la dichiarazione in diretta non lascia dubbi -

Allenatori, tutti contro Allegri e Inzaghi. In bilico Giampaolo Calcio Lecce Sampdoria, Giampaolo a rischio esonero: i nomi dei sostituti, due ex ed una suggestione L’ultima giornata del campionato di Serie A ha messo a rischio la posizione almeno di tre allenatori. La situazione più delicata è quella che riguarda Massimiliano Allegri, la Juventus è reduce da una ... Sampdoria, tutti i possibili sostituti di Giampaolo In casa Sampdoria si discute dei possibili sostituti di Marco Giampaolo alla guida della squadra blucerchiata La posizione di Marco Giampaolo è sempre più in bilico. I risultati della Sampdoria stanno ... L’ultima giornata del campionato di Serie A ha messo a rischio la posizione almeno di tre allenatori. La situazione più delicata è quella che riguarda Massimiliano Allegri, la Juventus è reduce da una ...In casa Sampdoria si discute dei possibili sostituti di Marco Giampaolo alla guida della squadra blucerchiata La posizione di Marco Giampaolo è sempre più in bilico. I risultati della Sampdoria stanno ...