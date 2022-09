Formia | sottopasso ferroviario in via Pasquale Testa | il punto sui lavori

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 19 settembre 2022)– A seguito delle prescrizioni della Soprintendenza archeologia, belle Arti e paesaggio per le province di Latina e Frosinone, le lavorazioni per l’adeguamento sismico delin viahanno subìto dei rallentamenti. E’ stata predisposta un’apposita ordinanza per l’autorizzazione ad una proroga per la fine deiprevisti per le ore 05.00 del giorno sabato 24 settembre. “Siamo in stretto contatto con la ditta, con la Rete Ferroviaria Italiana e la Soprintendenza per il monitoraggio dei tempi di fine lavoro e terremo i cittadini aggiornati sull’argomento”, spiegano il sindaco Gianluca Taddeo e l’assessore Eleonora Zangrillo. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per ...