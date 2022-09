Elezioni, Scarpinato contro Renzi: Ripete le bugie dell’ex giudice Palamara su di me (Di lunedì 19 settembre 2022) ‘Io quando penso a Roberto Scarpinato penso alle pagine di Luca Palamara. Il sistema Montante, le raccomandazioni. Noi non prendiamo lezioni di antimafia da chi come Roberto Scarpinato ci cela il suo rapporto con Montante e siamo costretti a leggerlo sul libro di Palamara”. Lo ha affermato Matteo Renzi, durante un’iniziativa elettorale ai giardini del Massimo. Il leader di Azione si scaglia contro l’ex procuratore generale di Palermo candidato con il Movimento 5 stelle. “Noi – ha aggiunto – non prendiamo lezioni da queste persone ma dai tanti uomini e donne delle Forze dell’Ordine, dell’associazionismo che tengono accesa la fiamma dell’antimafia a 30 anni dalla strage di Capaci. La guerra a Falcone non l’ha fatta la politica ma la mafia. La denigrazione della sua figura l’hanno fatta ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 settembre 2022) ‘Io quando penso a Robertopenso alle pagine di Luca. Il sistema Montante, le raccomandazioni. Noi non prendiamo lezioni di antimafia da chi come Robertoci cela il suo rapporto con Montante e siamo costretti a leggerlo sul libro di”. Lo ha affermato Matteo, durante un’iniziativa elettorale ai giardini del Massimo. Il leader di Azione si scaglial’ex procuratore generale di Palermo candidato con il Movimento 5 stelle. “Noi – ha aggiunto – non prendiamo lezioni da queste persone ma dai tanti uomini e donne delle Forze dell’Ordine, dell’associazionismo che tengono accesa la fiamma dell’antimafia a 30 anni dalla strage di Capaci. La guerra a Falcone non l’ha fatta la politica ma la mafia. La denigrazione della sua figura l’hanno fatta ...

