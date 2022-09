Edmo: La disinformazione europea si frammenta e copre diverse tematiche (report agosto 2022) (Di lunedì 19 settembre 2022) Questo articolo riassume le principali tendenze della disinformazione identificate a giugno 2022 in Europa dal network di fact-checker e debunker di Edmo. Qui l’elenco delle organizzazioni di fact-checking che hanno fornito i propri dati per la realizzazione del report. Secondo i dati forniti dai partner Edmo, nel mese di agosto 2022 la quota di notizie false o fuorvianti a tema Covid-19 si è mantenuta relativamente stabile rispetto ai mesi precedenti, assestandosi al 10 per cento, mentre la disinformazione relativa alla guerra in Ucraina ha rappresentato il 12 per cento del totale rilevato, il valore più basso dall’inizio del conflitto. È risultata invece in leggera crescita la disinformazione sul cambiamento climatico, che è ... Leggi su facta.news (Di lunedì 19 settembre 2022) Questo articolo riassume le principali tendenze dellaidentificate a giugnoin Europa dal network di fact-checker e debunker di. Qui l’elenco delle organizzazioni di fact-checking che hanno fornito i propri dati per la realizzazione del. Secondo i dati forniti dai partner, nel mese dila quota di notizie false o fuorvianti a tema Covid-19 si è mantenuta relativamente stabile rispetto ai mesi precedenti, assestandosi al 10 per cento, mentre larelativa alla guerra in Ucraina ha rappresentato il 12 per cento del totale rilevato, il valore più basso dall’inizio del conflitto. È risultata invece in leggera crescita lasul cambiamento climatico, che è ...

