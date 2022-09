Domenica In: Pioggia di Critiche Su Mara e Matano! (Di lunedì 19 settembre 2022) Mara Venier e la sua Domenica In sono finite ancora una volta nel mirino della critica. A parte del pubblico non è piaciuto il fatto che anche nell’ultima diretta, sia stato dato spazio ad Alberto Matano. Tutto è sembrato una sorta de La Vita in diretta in versione Domenicale. Va bene l’amicizia che intercorre tra i due conduttori, ma quando è troppo é troppo. Ecco i dettagli della vicenda! Domenica In camuffata da La Vita in Diretta: il pubblico insorge L’ultima diretta di Domenica In ha sollevato qualche malumore tra il pubblico. Mara Venier ha iniziato la puntata con un servizio dedicato all’alluvione che ha colpito le Marche nelle ultime ore, per poi dedicare un ampio spazio alla morte della Regina Elisabetta II. Il tutto con Alberto Matano a dirigere le operazioni. Insomma, è ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 19 settembre 2022)Venier e la suaIn sono finite ancora una volta nel mirino della critica. A parte del pubblico non è piaciuto il fatto che anche nell’ultima diretta, sia stato dato spazio ad Alberto Matano. Tutto è sembrato una sorta de La Vita in diretta in versionele. Va bene l’amicizia che intercorre tra i due conduttori, ma quando è troppo é troppo. Ecco i dettagli della vicenda!In camuffata da La Vita in Diretta: il pubblico insorge L’ultima diretta diIn ha sollevato qualche malumore tra il pubblico.Venier ha iniziato la puntata con un servizio dedicato all’alluvione che ha colpito le Marche nelle ultime ore, per poi dedicare un ampio spazio alla morte della Regina Elisabetta II. Il tutto con Alberto Matano a dirigere le operazioni. Insomma, è ...

Meteo Andalo: oggi pioggia e schiarite, Domenica 18 e Lunedì 19 sereno iLMeteo.it Fiona a Porto Rico, danni «catastrofici» in diverse aree L'uragano Fiona che si è abbattuto su Porto Rico, prima di toccare terra sulla costa della Repubblica Dominicana, ha messo fuori uso le centrali elettriche dell'isola, provocando danni definiti «catas ... Cronaca meteo. Giappone, il tifone Nanmadol provoca una vittima e decine di feriti - Video Il tifone Namnadol ha fatto landfall domenica in prossimità della città giapponese di Kagoshima, nel sud della meridionale isola di Kyushu, portando venti intensissimi e piogge torrenziali, con più di ... L'uragano Fiona che si è abbattuto su Porto Rico, prima di toccare terra sulla costa della Repubblica Dominicana, ha messo fuori uso le centrali elettriche dell'isola, provocando danni definiti «catas ...Il tifone Namnadol ha fatto landfall domenica in prossimità della città giapponese di Kagoshima, nel sud della meridionale isola di Kyushu, portando venti intensissimi e piogge torrenziali, con più di ...