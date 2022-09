Crolla il prezzo del gas | che succede in Borsa dopo la crisi

(Di lunedì 19 settembre 2022) Si tira il fiato suldel gas. Il valore del combustibile fossile ha chiuso in calo del 2,9% al Ttf di Amsterdam, attestandosi a quota 182 euro/Mwh. Le quotazioni nel corso della seduta hanno toccato i minimi dal 25 luglio,una discesa del 9% la settimana precedente perché l'Europa sta intensificando gli sforzi per allentare la dipendenza dalle importazioni dalla Russia. Le misure proposte dalla Commissione Europea includono la raccolta di 140 miliardi di euro dai profitti delle compagnie energetiche e un taglio obbligatorio al consumo di energia. I ministri dell'Energia si incontreranno il 30 settembre per approvare le misure. La Germania è pronta a nazionalizzare l'unità locale della major petrolifera russa Rosneft, Uniper e altri due importanti importatori di gas, per prevenire carenze e blackout. La Francia prevede di limitare ...

... propone Fini, "perché i produttori non possono continuare a pagare ilpiù alto. E seil primo anello della filiera, attenzione", fa presente Fini, "tutto il Made in Italy'. ... Crolla il prezzo del grano, nel Foggiano agricoltori in subbuglio: "Rischiamo di non seminare" - l'Immediato