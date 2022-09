Chelsea, non si perde di vista Hudson-Odoi: parola di Boehly (Di lunedì 19 settembre 2022) Callum Hudson-Odoi giocherà ancora al Chelsea. Come riportato dal Daily Mail, l'attaccante inglese attualmente in prestito al Bayer... Leggi su calciomercato (Di lunedì 19 settembre 2022) Callumgiocherà ancora al. Come riportato dal Daily Mail, l'attaccante inglese attualmente in prestito al Bayer...

AntoVitiello : #Maldini su #Leao: 'Sa che per diventare più forte di adesso la soluzione è rimanere con noi. L'intenzione è di far… - GiovaAlbanese : #Iling ha scelto la #Juventus nell'estate del 2020, dopo 9 anni di settore giovanile al #Chelsea. È un 2003, l'anno… - ElisaRossetto81 : @simonevitali85 Se fai questa domanda significa che non hai mai visto una partita del suo Chelsea. - sportli26181512 : Chelsea, non si perde di vista Hudson-Odoi: parola di Boehly: Callum Hudson-Odoi giocherà ancora al Chelsea. Come r… - patry71 : @BighiTheKid Sta facendo di tutto per non farsi ricomprare dal Chelsea. -