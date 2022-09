Charlene di Monaco a lutto: l’abito-sacchetto è un errore fatale. E Meghan Markle osa troppo (Di lunedì 19 settembre 2022) Charlene di Monaco è arrivata al braccio di suo marito Alberto all’Abbazia di Westminster dove ha partecipato ai funerali della Regina Elisabetta, insieme ad altri 2mila invitati, tra capi di Stato e teste coronate. La Principessa naturalmente si è presentata con un look a lutto impeccabile dal punto di vista del dress code. Anche se il suo lungo abito a sacchetto delude e appare come una scelta di stile sbagliata. Ma d’altro canto, c’è chi in fatto di outfit ha commesso un errore ben peggiore, osando mostrare le braccia scoperte. Si tratta di Meghan Markle. Ma procediamo con ordine. Charlene di Monaco, l’abito-sacchetto non convince Charlene di Monaco ha partecipato ... Leggi su dilei (Di lunedì 19 settembre 2022)diè arrivata al braccio di suo marito Alberto all’Abbazia di Westminster dove ha partecipato ai funerali della Regina Elisabetta, insieme ad altri 2mila invitati, tra capi di Stato e teste coronate. La Principessa naturalmente si è presentata con un look aimpeccabile dal punto di vista del dress code. Anche se il suo lungo abito adelude e appare come una scelta di stile sbagliata. Ma d’altro canto, c’è chi in fatto di outfit ha commesso unben peggiore, osando mostrare le braccia scoperte. Si tratta di. Ma procediamo con ordine.dinon convincediha partecipato ...

