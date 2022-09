Cattelan torna all’origine. Ecco i primi ospiti del suo late show

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 19 settembre 2022) Stasera c'èsu Rai2 Dopo il disastro di Da Grande, Alessandroritenta la fortuna sui canali Rai. E lo fa “abbassando l’asticella”, abbandonando cioè la prima rete e la prima serata a favore delle seconde, nonchè appoggiandosi al grande evento che lo ha un po’ riconciliato con il pubblico dell’azienda pubblica, l’Eurovision Song Contest. Il suo Stasera c’è… su Rai 2 (precedentemente annunciato come Epcc su Rai2) in prima battuta si svolgerà infatti a Torino, città che ha ospitato l’importante kermesse, e tra glidella prima puntata ci sarà Cristiano Malgioglio, che l’ha commentata live. Soprattutto, però,al passato, al, genere che ha rappresentato per anni la sua comfort zone. Già dal ...