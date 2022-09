Carburanti, forte calo dei prezzi alla pompa (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Rimbalzo per la quotazione internazionale del gasolio, sostanzialmente ferma la benzina. prezzi dei Carburanti alla pompa in forte calo. La benzina self service scende sotto 1,7 euro/litro, livello toccato l’ultima volta quasi un anno fa, nei primi giorni di ottobre del 2021, anche se il prezzo è condizionato dallo sconto sull’accisa tuttora in vigore, che impatta per 30,5 centesimi al litro. Al netto dello sconto fiscale, i prezzi sono ai minimi dal 7 marzo scorso. Gasolio a 1,8 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di quattro centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di tre quelli del gasolio. Per Tamoil ribasso di due cent/litro sulla benzina e di uno sul ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Rimbalzo per la quotazione internazionale del gasolio, sostanzialmente ferma la benzina.deiin. La benzina self service scende sotto 1,7 euro/litro, livello toccato l’ultima volta quasi un anno fa, nei primi giorni di ottobre del 2021, anche se il prezzo è condizionato dallo sconto sull’accisa tuttora in vigore, che impatta per 30,5 centesimi al litro. Al netto dello sconto fiscale, isono ai minimi dal 7 marzo scorso. Gasolio a 1,8 euro/litro. Standoconsueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di quattro centesimi al litro iconsigliati della benzina e di tre quelli del gasolio. Per Tamoil ribasso di due cent/litro sulla benzina e di uno sul ...

RadioGoldAl : Carburanti: forte calo per prezzi alla pompa - fisco24_info : Carburanti, forte calo dei prezzi alla pompa: (Adnkronos) - Benzina self service sotto a 1,7 euro/litro, ai valori… - lukealb : “Per il forte rialzo del prezzo dei carburanti, i cittadini avrebbero urgenza di utilizzare meglio e di più i mezzi… - Brigante1959 : @jacopo_iacoboni Molto forte la democrazia in Italia.. ricatti ed estorsioni di stampo mafioso a parte. Tasse da u… -