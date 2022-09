Auguri Nile Rodgers | celebre chitarrista | compositore e discografico

(Di lunedì 19 settembre 2022) Andiamo alla scoperta diamericano che oggi festeggia 70 anni. Divenuto famoso con i suoi ‘Chic’, tra i gruppi-simbolo della disco music,si è poi affermato come uno dei produttori discografici più influenti nella storia della musica pop.: biografia e carriera Copyright Internetnasce a New York, il 19 settembre del 1952. Appassionato di musica fin da piccolo, comincia a suonare la chitarra a sedici anni. Dopo aver imparato a suonare in precedenza sia il flauto che il clarinetto. Ancora adolescente entra comeall’interno di alcune band anche di genere jazz. Durante un tour di Sesame Street ...

Il Mattino di Padova

L’Asp conferma il caso umano di febbre virale West Nile a Marsala. Il sindaco: "Massima attenzione ma niente panico e allarmismi" ...Pubblichiamo ds Legambiente La problematica del West Nile virus e la sua endemicità in Regione è cosa nota da una decina di anni, così come per altri virus simili. Prova ne è che la Regione FVG è do ...