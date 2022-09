Atalanta, Musso operato allo zigomo destro: intervento riuscito (Di lunedì 19 settembre 2022) Juan Musso si è operato allo zigomo destro dopo l’infortunio rimediato all’Olimpico a seguito di uno scontro con il compagno Demiral. Come riporta il club bergamasco, l’intervento ha riguardato “riduzione e contenzione con placche e viti di frattura scomposta del complesso orbitario/mascellare”. L’operazione, definita perfettamente riuscita, è stata effettuata presso la clinica Villa Stuart di Roma dal professor Bruno Andrea Pesucci e dal dottor Vincenzo Marcelli. Nel match contro la Roma – poi vinto con un gol di Scalvini -, il portiere è stato costretto ad uscire all’8? per lasciare il posto a Sportiello. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) Juansi èdopo l’infortunio rimediato all’Olimpico a seguito di uno scontro con il compagno Demiral. Come riporta il club bergamasco, l’ha riguardato “riduzione e contenzione con placche e viti di frattura scomposta del complesso orbitario/mascellare”. L’operazione, definita perfettamente riuscita, è stata effettuata presso la clinica Villa Stuart di Roma dal professor Bruno Andrea Pesucci e dal dottor Vincenzo Marcelli. Nel match contro la Roma – poi vinto con un gol di Scalvini -, il portiere è stato costretto ad uscire all’8? per lasciare il posto a Sportiello. SportFace.

