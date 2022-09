All’Onu un’Italia europeista e atlantista. Draghi prepara il suo lascito (Di lunedì 19 settembre 2022) Mario Draghi è a New York per partecipare alla 77° Assemblea generale delle Nazioni Unite. Di quattro giorni, quello nella Grande Mela è il viaggio più lungo da quando è a Palazzo Chigi. Nel suo intervento al Palazzo di Vetro, previsto alle 19.45 di martedì, il presidente del Consiglio terrà saldo un principio: la postura convintamente europeista e atlantista dell’Italia, al fianco dell’Ucraina e contro le autocrazie. Un discorso che, pronunciato a pochi giorni dalle elezioni, sembra rappresentare una sorta di “testamento” in politica estera, per rassicurare i partner internazionali ma anche per indicare un percorso da seguire al governo che verrà. Le basi sono state gettate da Draghi venerdì durante la conferenza stampa alla fine del Consiglio dei ministri. “Quando a New York incontrerò i capi di Stato e di governo ... Leggi su formiche (Di lunedì 19 settembre 2022) Marioè a New York per partecipare alla 77° Assemblea generale delle Nazioni Unite. Di quattro giorni, quello nella Grande Mela è il viaggio più lungo da quando è a Palazzo Chigi. Nel suo intervento al Palazzo di Vetro, previsto alle 19.45 di martedì, il presidente del Consiglio terrà saldo un principio: la postura convintamentedell’Italia, al fianco dell’Ucraina e contro le autocrazie. Un discorso che, pronunciato a pochi giorni dalle elezioni, sembra rappresentare una sorta di “testamento” in politica estera, per rassicurare i partner internazionali ma anche per indicare un percorso da seguire al governo che verrà. Le basi sono state gettate davenerdì durante la conferenza stampa alla fine del Consiglio dei ministri. “Quando a New York incontrerò i capi di Stato e di governo ...

