Tina Cipollari vuota il sacco | Ecco come stanno le cose con il mio ex marito | Kikò Nalli

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 18 settembre 2022)sono stati sposati molti anni, ma ad un certo punto hanno deciso di separarsi. L'opinionista di Uomini e Donne ha deciso di parlare dei veri motivi che hanno portato al divorzio.è un personaggio irrinunciabile del dating show condotto da Maria De Filippi. In più di un' occasione è proprio l' opinionista a mettere all' angolo tronisti e corteggiatori, nonché cavalieri e dame, dimostrando a tutti le loro strategie e anche le più piccole bugie. Fin dal suo primo ingresso nello studio bianco, laha dimostrato di essere una donna molto forte e caparbia che riesce sempre ad ottenere ciò che vuole. Quandoentrò per la prima volta a Uomini e Donne non era per corteggiare ...