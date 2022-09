Supplenza da graduatoria di istituto con clausola risolutiva in attesa del vincitore del concorso straordinario bis: posso lasciarla per un incarico migliore? (Di domenica 18 settembre 2022) Supplenze anno scolastico 2022/23: al capitolo già piuttosto ingarbugliato delle nomine assegnate da GPS si aggiunge quello delle nomine "con clausola risolutiva", Si tratta di supplenze brevi, assegnate in attesa di poter assumere il vincitore del concorso straordinario bis di cui al DDG n. 1081/2022, che in alcune regioni è partito in ritardo e si concluderà in autunno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 18 settembre 2022) Supplenze anno scolastico 2022/23: al capitolo già piuttosto ingarbugliato delle nomine assegnate da GPS si aggiunge quello delle nomine "con", Si tratta di supplenze brevi, assegnate indi poter assumere ildelbis di cui al DDG n. 1081/2022, che in alcune regioni è partito in ritardo e si concluderà in autunno. L'articolo .

