Squid Game 2 | Leonardo DiCaprio potrebbe unirsi al cast della serie Netflix?

fabriziosso1 : Capisci che il mondo sta cambiando quando vedi dei bambini giocare a 1,2,3 stella ma loro ti dicono che stanno giocando a Squid Game - 13nai : RT @xbesidethem: Gli americani e le loro manie di protagonismo. Prima indicono lo 'Squid Game Day' a LA come se la serie fosse stata fatta… - seesawsuk : UN ANNO FA OGGI È USCITO SQUID GAME - RossyBuondonno : RT @ansia_totale: Dimmi che il tempo passa velocemente senza dirmelo: è passato un anno dall’uscita di Squid Game! - atrotnoc : Alessandra Celentano è l’ultimo livello di Squid Game -

Dopo l'annuncio di Lee Jung - Jae dicome protagonista maschile di Star Wars: The Alcolyte anche Manny Jacinto , star di The Good Place, è entrato a far parte dell'attesissimo progetto Disney. La serie, sviluppata da Leslye ...Lee Jung - jae diè diventata la prima star asiatica a vincere l' Emmy Award come miglior attore maschile in una serie tv drammatica. L'interprete sudcoreano ha vinto per aver interpretato il ruolo ... "Squid Game", reality su Netflix: ecco come candidarsi! Hwang Dong-hyuk, creatore di Squid Game, ha rivelato che ingaggerebbe Leonardo DiCaprio per le future stagioni dello show Netflix se la star fosse disponibile. in futuro, a Leonardo DiCaprio potrebbe ...Il creatore di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, ha dichiarato che Leonardo DiCaprio potrebbe potenzialmente far parte della terza stagione della serie tv coreana. La notizia giunge dopo l’annuncio dell’au ...