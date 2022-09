Renato Zero a Verissimo ricorda Raffaella Carrà: “Mi rimane una grande bellezza” (Di domenica 18 settembre 2022) Quello di Renato Zero a Verissimo è un felice ritorno. Il cantautore romano non è presente in studio, ma riesce ad incantare lo studio di Silvia Toffanin anche in collegamento dal suo camerino. Il re dei sorcini sta per tornare sul palco con una vera e propria residency al Circo Massimo, casa sua, con lo spettacolo Zerosettanta, location nella quale si esibirà per la prima volta. Per Renato Zero è un periodo di grande fermento, e sul palco sarà un uomo nuovo. Nuovo, ma malinconico: in studio viene ricordata Raffaella Carrà con la quale ha condiviso tanti spettacoli, uno dei quali tratto dallo spettacolo Raffaella Carrà Show del 1988. Con la scomparsa della showgirl e cantante ... Leggi su optimagazine (Di domenica 18 settembre 2022) Quello diè un felice ritorno. Il cantautore romano non è presente in studio, ma riesce ad incantare lo studio di Silvia Toffanin anche in collegamento dal suo camerino. Il re dei sorcini sta per tornare sul palco con una vera e propria residency al Circo Massimo, casa sua, con lo spettacolosettanta, location nella quale si esibirà per la prima volta. Perè un periodo difermento, e sul palco sarà un uomo nuovo. Nuovo, ma malinconico: in studio vienetacon la quale ha condiviso tanti spettacoli, uno dei quali tratto dallo spettacoloShow del 1988. Con la scomparsa della showgirl e cantante ...

