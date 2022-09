Perin viene messo dietro la lavagna: scambio clamoroso all’orizzonte (Di domenica 18 settembre 2022) Mattia Perin ha saputo essere sempre di più preso in considerazione per le sue grandi prestazioni, ma in Champions sembra faticare troppo. La scelta di Wojciech Szczesny ha portato alla Juventus a dover puntare tutto su Mattia Perin in queste prime partite, ma se in campionato sicuramente si è esaltato l’ex portiere di Genoa e Pescara, in Champions League la situazione è crollata. LaPresseIn tantissimi casi si è sempre parlato di categorie di giocatori adatti per poter giocare in determinate squadre e soprattutto in determinate competizioni. Non tutti infatti possono poter avere la forza mentale e tecnica di poter vestire la maglia delle squadre più blasonate del mondo, con la Juventus che sicuramente fa parte di questa categoria. Mattia Perin è uno di quei giocatori che probabilmente non avrebbe mai pensato di poter disputare così ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 18 settembre 2022) Mattiaha saputo essere sempre di più preso in considerazione per le sue grandi prestazioni, ma in Champions sembra faticare troppo. La scelta di Wojciech Szczesny ha portato alla Juventus a dover puntare tutto su Mattiain queste prime partite, ma se in campionato sicuramente si è esaltato l’ex portiere di Genoa e Pescara, in Champions League la situazione è crollata. LaPresseIn tantissimi casi si è sempre parlato di categorie di giocatori adatti per poter giocare in determinate squadre e soprattutto in determinate competizioni. Non tutti infatti possono poter avere la forza mentale e tecnica di poter vestire la maglia delle squadre più blasonate del mondo, con la Juventus che sicuramente fa parte di questa categoria. Mattiaè uno di quei giocatori che probabilmente non avrebbe mai pensato di poter disputare così ...

Michele00753465 : @GiovaAlbanese Facile per Perin mettersi in luce in una squadra che viene sistematicamente presa a pallinate da tutti - greta_salzano : @BufaloEma @Azzurri @Azzurri_En @Azzurri_AR mi viene da piangere per perin, miretti, fagioli, zaniolo, Parisi, scal… - greta_salzano : @robymancio @Azzurri @Azzurri_En mi viene da piangere per perin, miretti, fagioli, zaniolo, Parisi, scalvini, calab… - Luca_Ntr : Mattia non viene convocato in nazionale da quel coglione di #Mancini perché hanno litigato anni fa. #Perin Mancini… - Frances92708922 : @Azzurri_En Però Mattia Perin e più forte di qualcuno non viene convocato -