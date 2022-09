LIVE Cremonese-Lazio 0-4, segna anche Pedro. Fiorentina-Verona 1-0, Kallon sfiora il pari (Di domenica 18 settembre 2022) Non solo Monza-Juventus, alle 15 in programma altri due match in questa super domenica di Serie A, ovvero Cremonese-Lazio e Fiorentina-Verona.... Leggi su calciomercato (Di domenica 18 settembre 2022) Non solo Monza-Juventus, alle 15 in programma altri due match in questa super domenica di Serie A, ovvero....

Sportschau_live : US Cremonese - Lazio Rom 0:4 - Spielende - zazoomblog : Cremonese Lazio 0-3 LIVE: miracolo di Radu su Immobile! - #Cremonese #Lazio #LIVE: #miracolo - zazoomblog : Cremonese Lazio 0-3 LIVE: Immobile calcia incredibilmente fuori in piena area! - #Cremonese #Lazio #LIVE:… - AlexisMariwana : Cremonese Vs Lazio Soccer LIVE | 2022 ITALY Serie A Soccer - pasqualinipatri : 7° SERIE A LIVE | CREMONESE-LAZIO 0-2 (7', 21' rig. Immobile, 45+2' Milinkovic) -