Juventus | Allegri a rischio multa | il retroscena dopo lo sfogo del tecnico

(Di domenica 18 settembre 2022) Massimilianoè al’intervista rilasciata ieri e che spogliatoio e società non avrebbero gradito Massimilianoè al’intervista rilasciata ieri al Corriere della Sera e che spogliatoio e società non avrebbero gradito. Una scelta inattesa in casa Juve e mal digerita dallo spogliatoio, con alcuni giocatori che si sarebbero sentiti sminuiti dalle parole del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gazzetta_it : Juve, fallire la Champions costa più che esonerare Allegri - tuttosport : #Allegri, basta alibi: anche il #Monza è senza #Pogba e #Chiesa... ?? - Gazzetta_it : Juve senza identità né gioco: ecco perché #Allegri va esonerato - calciomercatoit : #Juventus, #Locatelli in discussione dopo le dichiarazioni di #Allegri: voci di mercato lo riaccostano alla… - letydark855846 : RT @SCUtweet: Gazzetta dello Sport ?? La #Juventus non era a conoscenza dello sfogo di #Allegri con Sconcerti: il club ne avrebbe fatto vol… -

Nel pomeriggio la Juve dicerca di rialzarsi a Monza, dove in panchina esordisce Palladino ...00 Cremonese - Lazio (Dazn) 15:00 Fiorentina - Verona (Dazn) 15:00 Monza -(Dazn) 18:00 ...prepara laper la trasferta di Monza: le ultime sulla squadra diche cerca soluzioni in attacco in vista della gara Secondo le ultime da Sky Sport, Angel Di Maria non è al ...Giorni difficili per la Juventus: le recenti forti dichiarazioni di Allegri possono portare importanti conseguenze.News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...