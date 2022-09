Inzaghi come Allegri: chieste le dimissioni! ”Pessimo e presuntuoso” (Di domenica 18 settembre 2022) Inzaghi come Allegri: i tifosi chiedono le dimissioni! ”Pessimo e presuntuoso”. Prova incolore dei nerazzurri che perdono ad Udinese senza attenuanti: tecnico sotto accusa, ecco perché. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Si ritorna a parlare della traballante panchina di Simone Inzaghi. Il tecnico dell’Inter è giudicato il maggior responsabile del tracollo di Udine, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 18 settembre 2022): i tifosi chiedono le”. Prova incolore dei nerazzurri che perdono ad Udinese senza attenuanti: tecnico sotto accusa, ecco perché. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Si ritorna a parlare della traballante panchina di Simone. Il tecnico dell’Inter è giudicato il maggior responsabile del tracollo di Udine, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

pisto_gol : L’#Inter di #Conte poteva non piacere, ma sapeva sempre cosa fare e come farlo.Quella di #Inzaghi è esattamente il… - MarcoBarzaghi : Come ha comunicato alla squadra #Inzaghi gioca #Onana ! Tra poco su Italia1 @sportmediaset live da Plzen! #ChampionsLeague #mediasetinfinity - andb92 : È finita oggi la stagione. La riprendi solo se cambi in panca e torna Lukaku. Non per la sconfitta, ma per come abb… - 12__Justin : RT @Filoribs: Altra cosa indecorosa e indecente di #Inzaghi è la gestione di #Asllani che non gioca letteralmente mai, neanche con #Brozovi… - zero0storia : RT @DucaAndrea85: Con questo inetto non arrivi non arrivi quarto. Significa perdere 40 mln. Esoneri Inzaghi oggi, gli dai i 5 mln e fuori d… -