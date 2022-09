Funerali Regina Elisabetta, il programma del 19 settembre (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – Domani sarà il giorno dei solenni Funerali di Stato per la Regina Elisabetta. Ecco i tempi previsti per lo svolgimento delle cerimonie. – 06.30 (07.30 in Italia): si chiude la camera ardente della sovrana defunta a Westminster Hall. – 08.00: al rintocco del Big Ben, la Gran Bretagna si raccoglie in un minuto di silenzio. – 10.44: il feretro di Elisabetta II lascia Westminster Hall e viene trasportato nel breve tragitto verso l’abbazia di Westminster, dove si svolgerà il funerale. – 10.52: la processione funebre arriva all’abbazia di Westminster. – 11.00: Inizia il funerale solenne. Le porte dell’abbazia saranno state aperte dalle 08.00 del mattino per permettere a tutti i partecipanti di prendere posto. – 12.15 : terminato il funerale, il feretro viene condotto all’arco di Wellington lungo un ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – Domani sarà il giorno dei solennidi Stato per la. Ecco i tempi previsti per lo svolgimento delle cerimonie. – 06.30 (07.30 in Italia): si chiude la camera ardente della sovrana defunta a Westminster Hall. – 08.00: al rintocco del Big Ben, la Gran Bretagna si raccoglie in un minuto di silenzio. – 10.44: il feretro diII lascia Westminster Hall e viene trasportato nel breve tragitto verso l’abbazia di Westminster, dove si svolgerà il funerale. – 10.52: la processione funebre arriva all’abbazia di Westminster. – 11.00: Inizia il funerale solenne. Le porte dell’abbazia saranno state aperte dalle 08.00 del mattino per permettere a tutti i partecipanti di prendere posto. – 12.15 : terminato il funerale, il feretro viene condotto all’arco di Wellington lungo un ...

GiovaQuez : Zakharova: 'Profondamente immorale e blasfema l'esclusione ai funerali di Stato di domani della regina Elisabetta I… - Agenzia_Ansa : La Russia protesta per l'esclusione ai funerali di Stato della Regina Elisabetta II. Mosca giudica l'esclusione, im… - Corriere : Elisabetta II, domani i funerali. Il programma: attesi a Londra in 2 milioni - gretaogu25 : @sofixoxo26 Domani trasmetteranno i funerali della Regina - Rebbuz_chan : ALLORA io non accendo la tv così alle 13:45 per consumare corrente. io l'accendo per lo zumbissimo latinista, Aka M… -