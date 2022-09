Conte avverte gli attaccanti del Tottenham che non smetterà di ruotare (Di domenica 18 settembre 2022) Breaking: Antonio Conte ha avvertito i suoi attaccanti del Tottenham che dovranno abituarsi a essere ruotati se il club vuole farsi strada nell’elite del calcio mondiale. L’italiano ha deciso di sostituire Son Heung-min con Richarlison dall’inizio nello scontro di Premier League di sabato con il Leicester City dopo che il sudcoreano non era riuscito a segnare nelle sue prime otto presenze della stagione. Quella decisione ha dato i suoi frutti quando Son è uscito dalla panchina per segnare una sensazionale tripletta mentre gli Spurs hanno battuto 6-2 il lato più basso di Brendan Rodgers. Son è diventato il primo giocatore del Tottenham a segnare una tripletta in Premier League da sostituto, mentre è stato solo il settimo giocatore a farlo in assoluto nella competizione. Conte ha detto ... Leggi su justcalcio (Di domenica 18 settembre 2022) Breaking: Antonioha avvertito i suoidelche dovranno abituarsi a essere ruotati se il club vuole farsi strada nell’elite del calcio mondiale. L’italiano ha deciso di sostituire Son Heung-min con Richarlison dall’inizio nello scontro di Premier League di sabato con il Leicester City dopo che il sudcoreano non era riuscito a segnare nelle sue prime otto presenze della stagione. Quella decisione ha dato i suoi frutti quando Son è uscito dalla panchina per segnare una sensazionale tripletta mentre gli Spurs hanno battuto 6-2 il lato più basso di Brendan Rodgers. Son è diventato il primo giocatore dela segnare una tripletta in Premier League da sostituto, mentre è stato solo il settimo giocatore a farlo in assoluto nella competizione.ha detto ...

rombi_ti : RT @LuisaMaccari: @erretti42 #SPERANZA con chi ce là ? AVVERTE E' UNA MINACCIA ? #Conte le mangia la Pappa in testa bulletto - rombi_ti : RT @erretti42: Dopo che il Pd ha attaccato in tutti i modi i 5s, non ha sostenuto l’agenda sociale di Conte, ha svuotato insieme alla dx il… - CannaStorta : RT @ludmyla2803: Si avverte un certo nervosismo in questi giorni. Volano stracci. I protagonisti? Sappiamo chi sono. Faccio bene a starne f… - Giancar70336148 : RT @ludmyla2803: Si avverte un certo nervosismo in questi giorni. Volano stracci. I protagonisti? Sappiamo chi sono. Faccio bene a starne f… - angelosicili : RT @erretti42: Dopo che il Pd ha attaccato in tutti i modi i 5s, non ha sostenuto l’agenda sociale di Conte, ha svuotato insieme alla dx il… -