Chi è Samuele Segreto | la carriera del ballerino di Amici 22

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 18 settembre 2022)è nato il 23/07/2004 a Palermo, sotto il segno zodiacale del leone. Il suo profilo Instagram ufficiale è @samu. Ilha due fratelli a cui è estremamente legato. La sua passione per la danza è nata in tenera età., infatti, da bambino si è avvicinato al mondo della danza guardando un suo amico ballare. Questa però non è l'unica sua passione,ha anche la passione per la recitazione e, nonostante la sua giovane età, ha già avuto l'occasione di recitare sia sul piccolo schermo che sul grande schermo. Biografia: daad attoreoltre ad essere undi talento è anche un attore professionista. ...