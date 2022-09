Canottaggio, Mondiali Racice 2022: Buttignon in semifinale, altre tre barche ai quarti (Di domenica 18 settembre 2022) Sono iniziate questa mattina le prime batterie dei Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio, in programma dal 18 al 25 settembre a Recice, in Repubblica Ceca. Nel singolo pesi leggeri femminile, qualificazione alle semifinali conquistata da Stefania Buttignon con un 7:38.99 che le garantisce la vittoria nella sua eliminatoria. Buone notizie anche dal singolo pesi leggeri maschile, dove Gabriel Soares ha fatto segnare un crono di 7:01.78, primo nella sua batteria e quarto generale dietro Grecia, Svizzera e Uruguay. Per lui qualificazione ai quarti di finale. Pass per i quarti raggiunto anche da Pietro Ruta e Stefano Oppo nel doppio pesi leggeri maschile e da Davide Mumolo e Luca Rambaldi nel doppio maschile. CALENDARIO Mondiali Nel singolo maschile Matteo Sartori ... Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) Sono iniziate questa mattina le prime batterie deidie para, in programma dal 18 al 25 settembre a Recice, in Repubblica Ceca. Nel singolo pesi leggeri femminile, qualificazione alle semifinali conquistata da Stefaniacon un 7:38.99 che le garantisce la vittoria nella sua eliminatoria. Buone notizie anche dal singolo pesi leggeri maschile, dove Gabriel Soares ha fatto segnare un crono di 7:01.78, primo nella sua batteria e quarto generale dietro Grecia, Svizzera e Uruguay. Per lui qualificazione aidi finale. Pass per iraggiunto anche da Pietro Ruta e Stefano Oppo nel doppio pesi leggeri maschile e da Davide Mumolo e Luca Rambaldi nel doppio maschile. CALENDARIONel singolo maschile Matteo Sartori ...

