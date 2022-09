Boxe | Canelo Alvarez domina Golovkin | la trilogia si chiude ai punti Ma GGG non si ritira

(Di domenica 18 settembre 2022) Dopo trentasei round e cinque anni di rivalità, una delle trilogie più epiche della storia recente dellasicon un abbraccio da amici. SaulGennadiy, vince per la seconda volta e difende le cinture WBA (Super), WBC, IBF, WBO e The Ring dei supermedi. A Las Vegas il messicano trionfa per decisione unanime (116-112, 115-113, 115-113) nel match meno spettacolare e meno incerto dei tre. Contro un 40enne, in declino ormai da un anno e mezzo,non spazza via i dubbi dei due contestatissimi precedenti. Ma trova la reazione dopo la sconfitta contro Bivol e può puntare al rematch col russo nei mediomassimi. Alla fine l’applauso più fragoroso della T-Mobile Arena di Las Vegas arriva durante l’intervista ...

Anche in questo caso ci furono polemiche: dei 18 media sul posto che tenevano i cartellini, 10 erano favorevoli a Golovkin, 7 indicava parità e uno era favorevole a
Il messicano vince per distacco ai punti contro il kazako ed è campione mondiale dei supermedi delle quattro sigle WBA, WBO, WBC, IBF di cui era campione in car ...