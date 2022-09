Barcellona, nuovo colpo a centrocampo? Occhi su Jorginho (Di domenica 18 settembre 2022) Il Barcellona potrebbe presto mettere a segno un nuovo colpo per il proprio centrocampo: Occhi su Jorginho per gennaio Secondo quanto riportato dal Mirror, il Barcellona starebbe guardando alla Premier per rinforzare il proprio centrocampo. I blaugrana avrebbero messo nel mirino Jorginho, in scadenza a giugno 2023 con il Chelsea. Il regista potrebbe partire in inverno a prezzo di saldo o anche a parametro zero in estate. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 settembre 2022) Ilpotrebbe presto mettere a segno unper il propriosuper gennaio Secondo quanto riportato dal Mirror, ilstarebbe guardando alla Premier per rinforzare il proprio. I blaugrana avrebbero messo nel mirino, in scadenza a giugno 2023 con il Chelsea. Il regista potrebbe partire in inverno a prezzo di saldo o anche a parametro zero in estate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

