Avellino-ACR Messina, le probabili formazioni (Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – Lo sprofondo dell'Avellino fa paura e non poco. Numeri orribili e crisi avviata già alla terza giornata di campionato, dopo la sconfitta di Monopoli. Nella conferenza della vigilia il tecnico, Roberto Taurino ha spronato la squadra dal rialzarsi. Probabilmente, la soluzione deve arrivare dalla testa dei giocatori, perché in molti sembrano l'ombra di se stessi. La tifoseria è preoccupata e perfino stupiti dai numeri horror di questo inizio stagione, con la squadra che non vince dal pre-campionato. E' chiaro che il tecnico salentino si gioca il futuro in panchina nel match di oggi pomeriggio (ore 17.30) contro l'ACR Messina in casa. All'appuntamento interno, l'Avellino ci arriva dopo le voci di possibile cessione della società da parte della famiglia D'Agostino, prontamente ...

