Atalanta, trauma cranico per Musso: subito portato in ospedale, è vigile (Di domenica 18 settembre 2022) Roma-Atalanta è durata solo sette minuti per Juan Musso. Il portiere dell'Atalanta è caduto a terra dopo uno scontro aereo... Leggi su calciomercato (Di domenica 18 settembre 2022) Roma-è durata solo sette minuti per Juan. Il portiere dell'è caduto a terra dopo uno scontro aereo...

Ed_B_one4 : #Atalanta, trauma cranico per #Musso: subito portato in ospedale, è vigile adesso fa le multe #RomaAtalanta - cmdotcom : #Atalanta, trauma cranico per #Musso: subito portato in ospedale, è vigile #RomaAtalanta - AtalantaBCFeed : Roma-Atalanta: trauma cranico per Musso, è ricoverato al Gemelli #ForzaAtalanta #ABC1907 - sportli26181512 : Trauma cranico per Musso: subito trasportato al Gemelli di Roma: Trauma cranico per Musso: subito trasportato al Ge… - JacomoJuventi : RT @Gazzetta_it: Trauma cranico per Musso, è ricoverato al Gemelli #RomaAtalanta -