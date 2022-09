Ascolti TV | Sabato 17 Settembre 2022 Vince Tú sí que vales 3 | 9 mln – 28 2% | si difende bene l’Arena di Amadeus 3 | 1 mln – 21 8% Buona partenza per Verissimo 21 8-19 4%

nicolasavoia : Recap degli #ascoltitv di sabato sera La curva di #Canale5 con #TuSiQueVales porta in alto gli ascolti, con punte m… - prestia_fabio : RT @GiusCandela: Vince con ottimi ascolti #tusiquevales 3.864.000 con il 28,2%, parte forte #ArenaSuzuki 3.093.000 con il 21,8%. Canale 5 h… - ElisabettaNobil : RT @GiusCandela: Vince con ottimi ascolti #tusiquevales 3.864.000 con il 28,2%, parte forte #ArenaSuzuki 3.093.000 con il 21,8%. Canale 5 h… - infoitcultura : Ascolti Tv sabato 17 settembre 2022: bastano 3 - infoitcultura : Ascolti tv ieri sabato 17 settembre 2022: Tu si che vales vince su Canale 5 col 28,24% di share-Dati Auditel -

... 'Lui unico riferimento vero' Nella recensione dedicata alla trasmissione che da anni apre il palinsesto di Rai1 ile la domenica, sempre con grandi, TvBlog ha sottolineato la mancanza ...Tu si que vales ha vinto la prima sfida deglidelsera: i dati auditel di ieri Sono stati 3milioni 864mila i telespettatori che hanno seguito la prima puntata della nuova edizione ...In tv attualmente con Uno Mattina In Famiglia e 100 Opere d'arte tornano a casa, lo storico dell'arte Costantino D'Orazio parla a TvBlog.Per la prima serata in tv, venerdì 16 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction Le indagini di Lolita Lobosco. Verrà proposto… Leggi ...