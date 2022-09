A Pontida anche il gazebo calabrese (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – (dall’inviata Cristina Livoli) – “Può sembrare strano che pur provenendo dalla Calabria siamo qui a Pontida, ma è proprio perché vogliamo dare una testimonianza della nostra condivisione rispetto al progetto di Matteo Salvini, che è quello di dare autonomia, e dunque valorizzare, tutte le regioni italiane rendendo il Paese più sicuro, più ordinato e soprattutto con più lavoro”. A parlare all’Adnkronos è Francesco Artusa, imprenditore vibonese del settore agroalimentare e titolare del gazebo calabrese presente sul pratone di Pontida. “Noi -spiega Artusa, che è anche consigliere comunale a Filandari, nel vibonese, tra i primi politici leghisti al Sud “quando ci tiravano le arance”, candidato a sindaco alle amministrative del 2018- siamo imprenditori e con i nostri prodotti tipici ... Leggi su italiasera (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – (dall’inviata Cristina Livoli) – “Può sembrare strano che pur provenendo dalla Calabria siamo qui a, ma è proprio perché vogliamo dare una testimonianza della nostra condivisione rispetto al progetto di Matteo Salvini, che è quello di dare autonomia, e dunque valorizzare, tutte le regioni italiane rendendo il Paese più sicuro, più ordinato e soprattutto con più lavoro”. A parlare all’Adnkronos è Francesco Artusa, imprenditore vibonese del settore agroalimentare e titolare delpresente sul pratone di. “Noi -spiega Artusa, che èconsigliere comunale a Filandari, nel vibonese, tra i primi politici leghisti al Sud “quando ci tiravano le arance”, candidato a sindaco alle amministrative del 2018- siamo imprenditori e con i nostri prodotti tipici ...

