Torino-Sassuolo, Lazaro in gol. Ma è fuorigioco di Vlasic (Di sabato 17 settembre 2022) Gol, anzi no. Dura poco l'esultanza del Torino per il gol di Valentino Lazaro contro il Sassuolo nel match della settima giornata di Serie A. Il var segnala un fuorigioco di Vlasic, che precedentemente aveva colpito il palo da pochi passi. Una posizione irregolare palese, di diversi metri. Non è valido il gol e tutto da rifare quindi per i granata di Juric. SportFace.

TorinoFC_1906 : ?????????? ???????? ??Sassuolo ?Ore 20:45 ??Stadio Olimpico Grande Torino #SFT | #TorinoSassuolo - TorinoFC_1906 : ?????????? ???????? Sono ancora in vendita i biglietti per #TorinoSassuolo ?? Acquistali subito: ??Online??… - TuttoIlToro : HT: Torino 0-0 Sassuolo. Non un grandissimo primo tempo da parte dei granata, servirà di più nella ripresa per sbl… - panoz4ever : VACANZE IN AMERICA ! LIVE TORINO - SASSUOLO | MLS CHE CAMPIONATO STRANO... - Corriere : Torino-Sassuolo: punizione di Lukic, palla sulla barriera. Diretta 0-0 -