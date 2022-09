Straniero aggredisce l’autista del pullman e lo colpisce con una bottiglia di vetro mentre guida

(Di sabato 17 settembre 2022) Si accorge di essere salito sul mezzo sbagliato. Chiede aldeldi farlo scendere subito e poi lo. Per questo un 44enne brasiliano è stato arrestato dalla polizia. Prima delle manette, però, ha minacciato gli uomini in divisa, ha detto di essere sieropositivo. E ha tentato di aggredire il capopattuglia.delcolpito con unadiL’allarme è scattato sulla linea del 112 grazie proprio aldeldella tratta Viareggio-Lucca. Lol’ha aggredito verbalmente e fisicamente. Il brasiliano pretendeva che il conducente si fermasse in autostrada per farlo scendere. Inutili sono state le motivazioni chedel ...

Finalmente a Lucca l'autista ha trovato ad attenderlo gli operatori della Polizia di Stato che hanno avuto non poche difficoltà a far scendere loe a metterlo in sicurezza. Esagitato e ...Poco dopo, i carabinieri hanno rintracciato e fermato lonelle zone limitrofe. Il marocchino è stato perquisito e trovato in possesso di un taglierino e di un bastone da passeggio, posti ...FERRARAE’ stata aggredita alle spalle, gettata a terra e derubata della borsetta che aveva con sé. E’ accaduto nella tarda mattinata di giovedì in via delle Barriere, a Ferrara. L’allarme alla central ...Arrestato un 44enne che, accortosi di aver sbagliato autobus, ha provato con la forza a fermare il mezzo in autostrada ...