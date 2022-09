Seriate, con la moto finisce contro ad un paletto metallico: grave 16enne (Di sabato 17 settembre 2022) Seriate. Con la sua moto è finito contro il paletto metallico che delimita la carreggiata, è caduto ed ha riportato gravi traumi. Tanto che l’ambulanza lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. È accaduto intorno alle 14.45 di sabato a Seriate, in corso Roma, protagonista un ragazzo di 16 anni che viaggiava in direzione della città a bordo di una motocicletta. Le cause che hanno determinato l’incidente sono ancora al vaglio dei carabinieri della locale tenenza, che sono intervenuti sul posto insieme all’ambulanza. Leggi su bergamonews (Di sabato 17 settembre 2022). Con la suaè finitoilche delimita la carreggiata, è caduto ed ha riportato gravi traumi. Tanto che l’ambulanza lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. È accaduto intorno alle 14.45 di sabato a, in corso Roma, protagonista un ragazzo di 16 anni che viaggiava in direzione della città a bordo di unacicletta. Le cause che hanno determinato l’incidente sono ancora al vaglio dei carabinieri della locale tenenza, che sono intervenuti sul posto insieme all’ambulanza.

