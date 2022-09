vigilidelfuoco : #Incendio in un appartamento al 6º piano di un palazzo nel quartiere Africano, a #Roma: soccorse dai… - Rom_Lisa : RT @ilmessaggeroit: Roma, fumo a Termini nella fermata della metro B: passeggeri evacuati - emiliano_biasco : RT @rep_roma: Fumo sui binari, evacuata la stazione Termini della Metro B di Roma [aggiornamento delle 16:48] - MoltoBenone : RT @SkyTG24: #Roma, evacuata stazione Metro B a Termini per fumo sui binari - paolo_r_2012 : Roma, fumo su binari metro B a Termini - -

Diverse le anomalie evidenziate nel documento arrivato da. Tra queste la modifica del piano ... Invece di continuare a buttarenegli occhi nell'intento di propagandare soluzioni per un ...... Fulvio Pierangelini, già al Gambero rosso di San Vincenzo, oggi al Jardin de Russie di, e la ... non prende in considerazione ildi sigaretta. I francesi consumano burro, foie gras, patè ...(Adnkronos) – Fumo sui binari alla fermata Termini della metropolitana B di Roma. E’ in corso l’evacuazione dei passeggeri e al momento non si registrano feriti né danni a cose. Sul posto ci sono i vi ...Fumo sui binari alla fermata Termini della metropolitana B di Roma. È in corso l'evacuazione dei passeggeri e al momento non si registrano feriti né danni a cose. Sul posto ci ...