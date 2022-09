Reddito di libertà, arrivano nuovi fondi: chi può averlo (Di sabato 17 settembre 2022) Rinnovati i fondi a disposizione per la misura di sostegno a favore delle donne. Stanziati altri 9 milioni di euro Era atteso il decreto attuativo di aumento dei fondi a disposizione per il Reddito di libertà. L’Inps ha reso nota la nuova disponibilità per questo strumento a favore delle donne nel messaggio numero 3363 del L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 17 settembre 2022) Rinnovati ia disposizione per la misura di sostegno a favore delle donne. Stanziati altri 9 milioni di euro Era atteso il decreto attuativo di aumento deia disposizione per ildi. L’Inps ha reso nota la nuova disponibilità per questo strumento a favore delle donne nel messaggio numero 3363 del L'articolo proviene da Consumatore.com.

elenabonetti : Riparte il Reddito di libertà con altri 9 milioni di euro. Un supporto di 400 euro al mese per un anno per le donne… - DottrinaLavoro : INPS: contributi autonomi agricoli – niente sanzioni sulla seconda rata 2022 - STRYDER18624160 : @LorianoRagni @Adnkronos È proprio così che infatti la gente mediocre giudica pretendendo l'allineamento altrui al… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Reddito di libertà per le donne vittime di violenza: di nuovo attiva la proc… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Messaggio Inps n.3363 del 13 settembre fondi Reddito di libertà - Quotidiano… -