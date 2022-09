Massimo Mauro: «Spalletti non si deve innervosire quando gli ricordano che ha perso lo scudetto» (Di sabato 17 settembre 2022) Il Corriere dello Sport, con Ivan Zazzaroni, intervista Massimo Mauro che parla principalmente del Var ma anche del Napoli. «Il Napoli è meraviglioso, lo era anche l’anno scorso. Spalletti è forte e intelligente, non si deve innervosire quando gli ricordano che ha perso lo scudetto con Spezia e Empoli in casa. Il Napoli arriva al risultato attraverso il bel gioco, ma ci sono partite in cui è sufficiente prendere i tre punti senza cercare lo spettacolo, come contro lo Spezia ad esempio. I successi accrescono l’autostima e fanno lavorare con maggiore convinzione, meno pressioni, la testa libera». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 settembre 2022) Il Corriere dello Sport, con Ivan Zazzaroni, intervistache parla principalmente del Var ma anche del Napoli. «Il Napoli è meraviglioso, lo era anche l’anno scorso.è forte e intelligente, non sigliche halocon Spezia e Empoli in casa. Il Napoli arriva al risultato attraverso il bel gioco, ma ci sono partite in cui è sufficiente prendere i tre punti senza cercare lo spettacolo, come contro lo Spezia ad esempio. I successi accrescono l’autostima e fanno lavorare con maggiore convinzione, meno pressioni, la testa libera». L'articolo ilNapolista.

