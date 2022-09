Insigne e Criscito scherzano su Balotelli: “Era insopportabile, ti lanciava il telefono sulle tibie” (Di sabato 17 settembre 2022) Curioso siparietto avvenuto nell’intervista rilasciata a DAZN da parte di Lorenzo Insigne e Domenico Criscito. I due, ora in forza al Toronto, hanno parlato di Balotelli: “Balotelli insopportabile! Entrava in camera e iniziava a scherzare. Ti lanciava il telefono sulle tibie. sulle tibie. Un male”, dice Criscito. Così invece Insigne: “Tu stavi sul letto a guardare la tv, messo così, comodo. E lui all’improvviso ti lanciava il telefono così. sulle tibie”. Su Instagram poi, Balotelli ha scherzosamente risposo così ai due: “Bastardi. Voi non dite che cosa mi combinavate prima. Comunque ... Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) Curioso siparietto avvenuto nell’intervista rilasciata a DAZN da parte di Lorenzoe Domenico. I due, ora in forza al Toronto, hanno parlato di: “! Entrava in camera e iniziava a scherzare. Tiil. Un male”, dice. Così invece: “Tu stavi sul letto a guardare la tv, messo così, comodo. E lui all’improvviso tiilcosì.”. Su Instagram poi,ha scherzosamente risposo così ai due: “Bastardi. Voi non dite che cosa mi combinavate prima. Comunque ...

