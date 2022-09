Incontro della Lega a San Bartolomeo, si torna a parlare di Molisannio (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Bartolomeo in Galdo (Bn) – Incontro della Lega per Salvini Premier organizzato a San Bartolomeo in Galdo dai rappresentanti locali del partito. Il segretario provinciale, Luigi Bocchino ed il candidato al Senato, Alberto Mignone si sono soffermati sui temi scottanti della emergenza economica determinata dalla crisi pandemica e da quella del conflitto tra russi ed ucraini approfondendo, poi, le ataviche priorità dell’area fortorina, illustrando i punti del programma che una volta il governo la Lega realizzerà nei primi mesi: quota 41, per dare dignità ai lavoratori dopo anni di sacrifici e permettere la loro sostituzione con le forze giovanili, ripristinare i decreti sicurezza, riforma fiscale con flat tax e pace fiscale. Nel solco del ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSanin Galdo (Bn) –per Salvini Premier organizzato a Sanin Galdo dai rappresentanti locali del partito. Il segretario provinciale, Luigi Bocchino ed il candidato al Senato, Alberto Mignone si sono soffermati sui temi scottantiemergenza economica determinata dalla crisi pandemica e da quella del conflitto tra russi ed ucraini approfondendo, poi, le ataviche priorità dell’area fortorina, illustrando i punti del programma che una volta il governo larealizzerà nei primi mesi: quota 41, per dare dignità ai lavoratori dopo anni di sacrifici e permettere la loro sostituzione con le forze giovanili, ripristinare i decreti sicurezza, riforma fiscale con flat tax e pace fiscale. Nel solco del ...

