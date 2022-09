Germania: torna dopo due anni l'Oktoberfest di Monaco (Di sabato 17 settembre 2022) L'Oktoberfest di Monaco di Baviera è stato inaugurato oggi, dopo essere stato cancellato per due anni di fila a causa della pandemia di Covid - 19. Il ritorno del popolare festival avviene in un ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 settembre 2022) L'didi Baviera è stato inaugurato oggi,essere stato cancellato per duedi fila a causa della pandemia di Covid - 19. Il ritorno del popolare festival avviene in un ...

laboratoriomazz : RT @TuttoSportUSA: @ailuig500sb Parte dalla base nato a Gelsenkirchen in Germania sorvola le Marche per qualche ora poi torna in Germania…e… - Rita10478890 : RT @ImolaOggi: Si torna ai vecchi tempi? Scholz: la Germania avrà la forza armata meglio equipaggiata d'Europa, in quanto nazione più poten… - KikkoOnano : RT @TuttoSportUSA: @ailuig500sb Parte dalla base nato a Gelsenkirchen in Germania sorvola le Marche per qualche ora poi torna in Germania…e… - arsein_lupin : RT @TuttoSportUSA: @ailuig500sb Parte dalla base nato a Gelsenkirchen in Germania sorvola le Marche per qualche ora poi torna in Germania…e… - arsein_lupin : RT @TuttoSportUSA: @ailuig500sb L’aereo con quel callsign parte dalla Germania e torna alla base dopo 6 ore…bellissima l’immagine che usano… -