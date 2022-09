Genshin Impact 3 1 | Novità | Primogems GRATIS e Trailer

Leggi su gamerbrain

(Di sabato 17 settembre 2022) MiHoYo ha presentato ufficialmente il nuovo aggiornamento 3.1 per, illustrando tutte lepreviste e distribuendo come sempre codici da riscattare per ottenere, vi riportiamo il tutto a seguire. Partiamo prima di tutto con i personaggi, il nuovo aggiornamento vedrà la presenza dei banner dedicati a Candace (4 stelle), Cyno (5 stelle) e Nilou (5 stelle), con il ritorno di Venti e Albedo. I giocatori potranno mettere alla prova le proprie abilità contro dei nuovi e temibili boss, tra cui una sorta di robot controllato da Scaramouche. Come vociferato tempo fa, è stato annunciato il nuovo gioco di carte chiamato Genius Invokation TCG, il quale vi permetterà di giocare in modo gratuito e collezionare carte in vari modi. Ovviamente oltre i nuovi personaggi saranno ...