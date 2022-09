Genoa vs Modena: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 17 settembre 2022) Sabato 17 ottobre alle ore 16.15 allo stadio Ferraris di Genova si affrontano Genoa vs Modena. Il Genoa viene dalla sconfitta a Palermo. Il Modena dalla sconfitta interna con il Brescia. Genoa vs Modena: da dove iniziamo Genoa Il Genoa cade al Barbera dove i rosanero infliggono la prima sconfitta stagionale. Il Palermo vince per 1-0. Dopo la sconfitta i tifosi auspicano il riscatto. Considerate le assenze di Gudmundsson ed Ekuban, Blessin dovrebbe schierare la squadra con un 4-2-3-1. Blessin prepara una gara attenta sapendo che l’avversario non presserà alto cercando di evitare di prendere gol all’inizio. Il Genoa ha perso nell’ultima partita di campionato, e non riesce a vincere da 2 gare. Non ha segnato nell’ultimo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 17 settembre 2022) Sabato 17 ottobre alle ore 16.15 allo stadio Ferraris di Genova si affrontanovs. Ilviene dalla sconfitta a Palermo. Ildalla sconfitta interna con il Brescia.vs: da dove iniziamoIlcade al Barbera dove i rosanero infliggono la prima sconfitta stagionale. Il Palermo vince per 1-0. Dopo la sconfitta i tifosi auspicano il riscatto. Considerate le assenze di Gudmundsson ed Ekuban, Blessin dovrebbe schierare la squadra con un 4-2-3-1. Blessin prepara una gara attenta sapendo che l’avversario non presserà alto cercando di evitare di prendere gol all’inizio. Ilha perso nell’ultima partita di campionato, e non riesce a vincere da 2 gare. Non ha segnato nell’ultimo ...

