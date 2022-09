Da Messina a Pozzecco, passando per Kukoc: il grande Basket è tutto a Trento (Di sabato 17 settembre 2022) Il Basket è sempre grande protagonista al Festival dello Sport di Trento. Quattro gli appuntamenti. Si comincia giovedì 22 nella sala Depero (ore 15.30), l'ospite di lusso è coach Ettore Messina che ... Leggi su gazzetta (Di sabato 17 settembre 2022) Ilè sempreprotagonista al Festival dello Sport di. Quattro gli appuntamenti. Si comincia giovedì 22 nella sala Depero (ore 15.30), l'ospite di lusso è coach Ettoreche ...

Gazzetta_it : Da Messina a Pozzecco, passando per Kukoc: il grande Basket è tutto a Trento - AbjLupo : @busy_matt @AlessandroMagg4 Sono d’accordo con te, anche perché abbiamo sempre steccato in questi ultimi anni da Me… - TommasoChimenti : Avete mai sentito un #timeout di Scariolo o Messina? Ecco ora paragonateli a quelli impresentabili di #Pozzecco #Eurobasket2022 - alessio_diponio : @HikenNoFede2 E direi anche questo: Pozzecco per il momento è arrivato dove sono arrivati altri coach della Naziona… - ilgladiatore36 : @Italbasket Lui non avrebbe mai lasciato la squadra solo in un momento del genere. E se manco Messina è riuscito a… -