Concerto gratis per chi vota: Harry Styles e l’iniziativa per frenare l’avanzata repubblicana (Di sabato 17 settembre 2022) Si chiama “Harryween” il concorso a premi promosso da Harry Styles per spingere i suoi fan a registrarsi alle elezioni di metà mandato. Il cantante, in collaborazione con HeadCount, un’organizzazione no-profit che promuove l’affluenza alle elezioni, inviterà due fortunati partecipanti al suo Concerto di Halloween del 2022. Il concorso a premi per incentivare il voto Il cantautore e attore britannico Harry Styles arriva a Venezia per la Mostra del cinemaIl cantautore e attore britannico, che recentemente ha infiammato il pubblico del Lido per l’anteprima mondiale del film “Don’t Worry Darling” di Olivia Wilde, mentre porta avanti concerti e red carpet rivolge anche la sua attenzione a questioni più impegnate e “urgenti” – la democrazia americana, ad esempio – invitando due partecipanti ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 17 settembre 2022) Si chiama “ween” il concorso a premi promosso daper spingere i suoi fan a registrarsi alle elezioni di metà mandato. Il cantante, in collaborazione con HeadCount, un’organizzazione no-profit che promuove l’affluenza alle elezioni, inviterà due fortunati partecipanti al suodi Halloween del 2022. Il concorso a premi per incentivare il voto Il cantautore e attore britannicoarriva a Venezia per la Mostra del cinemaIl cantautore e attore britannico, che recentemente ha infiammato il pubblico del Lido per l’anteprima mondiale del film “Don’t Worry Darling” di Olivia Wilde, mentre porta avanti concerti e red carpet rivolge anche la sua attenzione a questioni più impegnate e “urgenti” – la democrazia americana, ad esempio – invitando due partecipanti ...

