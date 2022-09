Capelli nel tubo di scarico, l’antico trucchetto della nonna per toglierli in un secondo (Di sabato 17 settembre 2022) I Capelli nel tubo di scarico sono un grosso problema perché non consentono all’acqua di sgorgare efficacemente e vanno ad intasare tutto. Spesso, quando ci si fa la doccia o si lavano i Capelli, o semplicemente si pettinano sopra il lavandino, non ci si accorge che alcuni di questi scendono andando ad otturare lo scarico. Bisogna fare attenzione, perché per quanto possa sembrare banale, basta qualche capello per danneggiare lo scarico del lavandino e tutte le tubature. Oltre i Capelli nello scarico ci sono spesso bagnoschiuma e shampoo che non riescono a scivolare via come dovrebbero e nel tempo si accumulano formando i tappi. Per capire se lo scarico è intasato a causa della presenza di ... Leggi su howtodofor (Di sabato 17 settembre 2022) Ineldisono un grosso problema perché non consentono all’acqua di sgorgare efficacemente e vanno ad intasare tutto. Spesso, quando ci si fa la doccia o si lavano i, o semplicemente si pettinano sopra il lavandino, non ci si accorge che alcuni di questi scendono andando ad otturare lo. Bisogna fare attenzione, perché per quanto possa sembrare banale, basta qualche capello per danneggiare lodel lavandino e tutte le tubature. Oltre inelloci sono spesso bagnoschiuma e shampoo che non riescono a scivolare via come dovrebbero e nel tempo si accumulano formando i tappi. Per capire se loè intasato a causapresenza di ...

felixfukuda : @milambiase Il colore esatto dei miei capelli nel 2013 quando mi credevo sosia della Cyrus adoro che bellezza - pau260804 : non so se capite l’eresia che hanno fatto in fate… il bono che era valtor nel cartone è diventato uno con i capelli… - Poppins791 : Ma la sposa che aveva trasformato il fidanzato nel sosia di Fiorellino perché innamorata di lui... Sono ancora spos… - itsairens : una addirittura fa “non me ne frega che sia nera, ma i capelli non potevano essere più rossi? ariel è ROSSA, io mi… - valeriosaitta1 : @davidefaraone Cioè lo pigliate per i capelli anche se non vuole? D'accordo che nel vostro seno avete uno che aveva… -