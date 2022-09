Anna Tatangelo | con quelle gambe incanta il web | Gonna cortissima

Leggi su chemusica

(Di sabato 17 settembre 2022) I fan disono rimasti a bocca aperta davanti alle immagini della loro beniamina: avete visto lache ha indossato? Guardate chepazzesche. La nota cantante non smette mai di far parlare di sé. Tutti gli occhi sono puntati sulla sua bellezza straordinaria, ma avete visto come si è mostrata questa L'articolo, conil webchemusica.it.