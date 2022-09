Aerei al Grande Fratello, Ciacci chiede ai fan di non inviarglieli: “Inquinano!” (Di sabato 17 settembre 2022) Il Grande Fratello Vip fin dal suo esordio fa fare ai vipponi la raccolta differenziata; ha da tempo abolito le bottiglie di plastica monouso (sparite del tutto a partire dalla terza edizione) e nel corso dell’ultimo anno anche i flaconi dei detersivi sono diventati ricaricabili. Quest’anno, infine, Alfonso Signorini ha confermato a Tv Sorrisi & Canzoni che ci sarà un grosso risparmio perché “non possiamo fare finta di niente”, annunciando norme molto rigide sull’uso dell’acqua. Ma oltre a queste regole “dall’alto”, anche alcuni vipponi hanno preso alcune iniziative per il benessere dell’ambiente. Fra questi Giovanni Ciacci che su Instagram ha chiesto ai suoi fan di non inviargli nessun aereo. Questo perché inquinerebbero parecchio. “Aerei? Non mandatemi Aerei! Uno perché gli Aerei ... Leggi su biccy (Di sabato 17 settembre 2022) IlVip fin dal suo esordio fa fare ai vipponi la raccolta differenziata; ha da tempo abolito le bottiglie di plastica monouso (sparite del tutto a partire dalla terza edizione) e nel corso dell’ultimo anno anche i flaconi dei detersivi sono diventati ricaricabili. Quest’anno, infine, Alfonso Signorini ha confermato a Tv Sorrisi & Canzoni che ci sarà un grosso risparmio perché “non possiamo fare finta di niente”, annunciando norme molto rigide sull’uso dell’acqua. Ma oltre a queste regole “dall’alto”, anche alcuni vipponi hanno preso alcune iniziative per il benessere dell’ambiente. Fra questi Giovanniche su Instagram ha chiesto ai suoi fan di non inviargli nessun aereo. Questo perché inquinerebbero parecchio. “? Non mandatemi! Uno perché gli...

